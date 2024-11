Foi preso na Bahia homem que trancou esposa no quarto para estuprar enteada | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 29/11/2024 - 09h08 (Atualizado em 30/11/2024 - 01h45 ) twitter

Foi preso nesta quinta-feira (28), na Bahia, o homem acusado estuprar a enteada, depois de trancar a esposa no próprio quarto, na cidade de Patos de Minas. Como ele fugiu, foi expedido um mandado de prisão a pedido da Polícia Civil.

O suspeito foi detido pela Polícia Militar da Bahia, depois de receber informações sobre a possibilidade dele ter fugido para o estado. Ele estava no município de Irecê (BA), com o trabalho da inteligência da PF de Uberlândia.

No dia 10 deste mês, o suspeito teria se aproveitado do momento em que a esposa estava dormindo e trancou a porta do quarto. Em seguida, foi até a sala e, se aproveitou que a vítima dormia no sofá para abusar da menina de 8 anos. Eçe tocou a menina, que acordou e tentou correr par ao quarto da mãe, mas se deparou com a porta fechada.

O próprio suspeito teria destrancado a porta e a menina contou para a mãe o que aconteceu. Mulher contou que o marido confessou o crime, pediu desculpas, mas fugiu. Ele chegou a empurrar a esposa quando ela tentou impedi-lo de sair da casa em uma moto.

