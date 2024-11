Foguete retorna à base de lançamento em manobra inédita. 📲 #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 14/10/2024 - 15h30 (Atualizado em 15/10/2024 - 01h18 ) twitter

Um foguete da empresa SpaceX fez uma manobra inédita ao retornar do espaço. As imagens são do propulsor, a base do foguete, que conseguiu voltar com sucesso para a torre de lançamento, no estado americano do Texas. Esse propulsor faz parte da nave Starship, que concluiu com sucesso sua missão ao pousar no Oceano Índico.

