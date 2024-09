Fogo no Parque Estadual do Pau Furado afeta produtores rurais | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h03 ) ‌



O incêndio que atingiu a região do Parque Estadual do Pau Furado trouxe impactos além da área de preservação ambiental. Propriedades rurais próximas estão sendo duramente afetadas, sofrendo com a perda significativa de vegetação, o aumento da fumaça na região e, consequentemente, a queda na produção agrícola. A devastação causada pelo fogo não afeta apenas a biodiversidade do parque, mas também a subsistência dos produtores rurais que dependem diretamente das terras atingidas para seu sustento.

A fumaça densa tem prejudicado as plantações e a saúde dos trabalhadores rurais, além de causar danos à infraestrutura das propriedades. As consequências vão além do imediato, pois a recuperação dessas áreas afetadas pode demorar anos, gerando um efeito cascata na economia local.

