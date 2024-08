Fogo no Pantanal já dura mais de quatro meses; ao menos sete focos são monitorados por satélite Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/08/2024 - 19h12 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h20 ) ‌



Bombeiros trabalham há mais de quatro meses para combater os incêndios na região do Pantanal. A situação é complicada por conta da mata seca, altas temperaturas e do vento forte, fatores que facilitam a propagação do fogo. Atualmente são monitoradas pelo menos sete queimadas por satélite, principalmente no noroeste de Mato Grosso do Sul e na fronteira com a Bolívia. A operação para proteger os biomas do Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica já dura 125 dias.

