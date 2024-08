Fogo interdita rodovias no interior de São Paulo Aclr|Do canal Record News no YouTube 23/08/2024 - 15h40 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h13 ) ‌



Muitas queimadas prejudicam rodovias no interior do estado de São Paulo. O motorista precisa ter muita atenção na hora de dirigir e evitar alguns caminhos. Na região de Ribeirão Preto, rodovias que cruzam as cidades de Brodowski, Sertãozinho, Jaboticabal e Barrinha estão interditadas neste momento.

