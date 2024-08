Fogo destrói fábrica de componentes para calçados no Distrito Industrial de Franca Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 26/08/2024 - 19h23 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h26 ) ‌



Uma fábrica que produzia componentes para calçados foi destruída pelo fogo na noite deste domingo (25), no Distrito Industrial, em Franca. Por enquanto, as causas do incêndio não foram reveladas; a Polícia Civil investiga o caso.

