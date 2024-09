Fogo atinge Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Aclr|Do canal Record News no YouTube 09/09/2024 - 14h30 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h11 ) ‌



Um incêndio atingiu 10 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Equipes dos bombeiros atuam desde quinta-feira para apagar as chamas. Mais de 50 militares voluntários trabalham no combate ao fogo.

