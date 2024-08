FLUMINENSE CLASSIFICADO NA LIBERTADORES! ZONA MISTA PÓS JOGO Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 21/08/2024 - 00h02 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um time não é campeão da Conmebol Libertadores por acaso. O Fluminense mostrou na noite desta terça-feira que manteve a essência, apesar das trocas de técnico e alguns nomes. O Flu dominou o Grêmio, abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, levou um gol na etapa final, mas garantiu a vaga às quartas de final nos pênaltis com 4 a 2. Thiago Silva abriu o caminho para a classificação com gol de cabeça e liderou a equipe. Arias, para o Flu, e Gustavo Nunes, para os gremistas, também marcaram. Fabio pegou as cobranças de Nathan e Cristaldo. O rival do Flu sairá do duelo entre Atlético-MG e San Lorenzo.

Acesse www.vozdoesporte.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

‌



Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

‌



Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.