Aproveite as últimas duas semanas do Floripa Gourmet para saborear pratos incríveis da culinária italiana, apresentados hoje diretamente de um restaurante típico. A jornalista Daniela Ceccon explora as opções gastronômicas e entrevista Francesco Catugno, renomado chef do local, revelando os pratos imperdíveis que você não pode deixar de experimentar antes do fim do festival.

