Florianópolis vai lançar observatório de enfrentamento ao racismo nesta terça-feira

Santa Catarina foi o segundo estado com mais registros de casos de injúria racial em 2020 e 2021, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. Para combater essa violência, será lançado nesta terça-feira, 26 de novembro, em Florianópolis, o Observatório de Enfrentamento ao Racismo. Esta iniciativa visa monitorar, denunciar e atuar contra atos de discriminação racial no estado. A repórter Daniela Ceccon traz detalhes sobre o funcionamento do projeto e como ele pretende impactar a sociedade catarinense no combate ao racismo.

