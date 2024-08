Florianópolis: Túnel Antonieta de Barros será parcialmente interditado neste fim de semana Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/08/2024 - 08h12 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h23 ) ‌



O trânsito de Florianópolis vai passar por mudanças importantes neste fim de semana devido à interdição parcial do Túnel Antonieta de Barros, na SC-401. A faixa marginal do túnel será bloqueada no domingo (25) para a realização de obras de manutenção, afetando o fluxo de veículos na região. O repórter Gabriel Prada, em uma transmissão ao vivo, traz orientações essenciais para os motoristas que precisam transitar pela área. As mudanças devem durar até a próxima semana, exigindo paciência e atenção dos condutores para evitar transtornos e atrasos.

