Florianópolis sedia competição de regatas neste sábado

Prepare-se para acompanhar o emocionante evento esportivo de regata que será sediado em Florianópolis neste fim de semana (06) e (07). Com a cobertura ao vivo do repórter Arliss Amaro, saiba tudo sobre as competições, os participantes e as condições marítimas ideais para as regatas. Entrevistas exclusivas com Luiz Fernando Beltrão, comodoro do Iate Clube Santa Catarina, trarão insights sobre o cenário competitivo e as expectativas para o evento.

