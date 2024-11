Florianópolis registra 134 dias de chuva em 2024, segundo Epagri Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/11/2024 - 09h40 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h17 ) twitter

Em 2024, Florianópolis enfrentou chuvas constantes, com um levantamento da Epagri-Ciram apontando que a capital catarinense registrou 134 dias de chuva, o que representa quase 50% dos dias do ano até agora. A cidade tem vivenciado condições climáticas instáveis, com períodos frequentes de precipitação e interrupções no tempo seco. O repórter Gabriel Prada traz mais detalhes sobre esse levantamento e os impactos da chuva no dia a dia da cidade.

