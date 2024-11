Florianópolis recebe exposição sobre 200 anos de imigração alemã Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 18/11/2024 - 21h34 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Shopping Beiramar, em Florianópolis, recebe a exposição Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, uma iniciativa especial do Grupo ND. A mostra celebra os 200 anos da chegada dos imigrantes alemães, destacando sua contribuição cultural, social e econômica ao país. Com imagens históricas, objetos e relatos emocionantes, a exposição é uma viagem pela rica herança alemã em Santa Catarina e no Brasil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.