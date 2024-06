Florianópolis recebe evento focado na Advocacia Pública

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Florianópolis está sendo palco do primeiro Congresso Catarinense de Advocacia Pública, um evento inédito que reúne juristas e advogados de todo o estado. Este congresso tem como objetivo promover a troca de conhecimentos e experiências, além de discutir temas relevantes e atuais da advocacia pública. A cobertura completa do evento está a cargo da nossa equipe, com imagens de Marco Aurino e reportagem de Paulo Metling. Acompanhe os destaques e saiba mais sobre as palestras e debates que estão acontecendo na capital catarinense.

