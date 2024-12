Florianópolis realiza ação contra a violência às mulheres: acompanhe ao vivo Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/12/2024 - 11h02 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h13 ) twitter

Esta sexta-feira, 06 de dezembro, Florianópolis realiza uma importante ação no centro da cidade com o objetivo de conscientizar a população sobre o fim da violência contra as mulheres. O repórter Gabriel Prada traz os detalhes ao vivo sobre o movimento e a participação da população. A assessora de Políticas Públicas para as Mulheres, Andréa Vergami, fala sobre a importância desta mobilização. Participe dessa luta.

