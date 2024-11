Florianópolis libera pagamento do IPTU 2025 em cota única Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 11/11/2024 - 08h42 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h29 ) twitter

A partir de hoje, os boletos do IPTU 2025 em Florianópolis estão liberados para pagamento em cota única. A novidade este ano envolve algumas mudanças no processo de quitação, trazendo novos detalhes importantes para os contribuintes. A repórter Daniela Ceccon traz as informações sobre as alterações e como os moradores da capital podem aproveitar o benefício da cota única. Acompanhe os detalhes e entenda as implicações dessa atualização para o seu pagamento do imposto.

