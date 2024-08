Flores da Cunha: incêndio destrói fábrica de chocolates Aclr|Do canal Record RS no YouTube 27/08/2024 - 11h09 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h33 ) ‌



Um incêndio destruiu uma fábrica de chocolates em Flores da Cunha, na serra. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do fogo ainda são desconhecidas.

