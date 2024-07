Aclr |Do canal RIC Rural no YouTube

Começaram a ser produzidas primeiro no estado de São Paulo, mas nos últimos anos o Paraná também resolveu investir na produção. Maringá, Curitiba e Londrina estão entre as cidades do estado que encontraram mercado para as espécies as flores comestíveis são usadas principalmente em doces e drinks. Confira mais detalhes na reportagem!

