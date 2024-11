Flor da Melhor Idade da 84ª Festa das Flores Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 14/11/2024 - 15h46 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h24 ) twitter

Acompanhe agora com Mikael Melo, direto do pavilhão, o resultado do concurso da Flor da Melhor Idade! Com uma grande expectativa e muita emoção, o concurso destaca a beleza, a vitalidade e a simpatia das participantes. Descubra quem será a grande vencedora dessa edição e todo o brilho das concorrentes.

