Flamenguista agredido por atleticanos em BH recebe alta médica e presta depoimento

O empresário flamenguista Richard Bastani recebeu alta no fim de semana, seis dias após ser vítima de agressões. Na tarde desta segunda-feira (18), ele prestou depoimento na Terceira Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova. Horas antes, Richard conversou com o repórter Gabriel Rodrigues e relatou os momentos de tensão que viveu, descrevendo o medo e a apreensão sofridos apenas por torcer pelo time do coração.

