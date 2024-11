Flamengo é campeão da Copa do Brasil e Uberlândia celebra nas ruas | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 11/11/2024 - 09h42 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A vitória do Flamengo na final da Copa do Brasil não passou despercebida pelos torcedores uberlandenses, que tomaram as ruas para celebrar o triunfo. A concentração começou ainda no fim do jogo, com os flamenguistas acompanhando cada lance com intensidade. Aos 37 minutos do segundo tempo, o gol decisivo, marcado por Gabriel Barbosa, garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, e a festa teve início.

Na Avenida Rondon Pacheco, a animação tomou conta das ruas. Bandeiras vermelhas balançavam ao som de tambores e tamborins, enquanto a fumaça vermelha subia no ar, anunciando o título. Moradores de diversos bairros, como o Saraiva, também se juntaram para celebrar, com muitos comemorando nas portas de suas casas. A energia da torcida do Flamengo se espalhou por Uberlândia, mostrando a força e paixão dos flamenguistas da cidade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Cg2j1kIv0iI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=oJPu0dIWyxc

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=b3wH-V65GNw

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia #flamengo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.