Flamengo campeão, Chape tira ponto do Sport e Avaí empata com o Mirassol - Clube da Bola Podcast #17
11/11/2024 - 16h42 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h23 )

O Clube da Bola Podcast desta segunda-feira, 11 de novembro, traz a análise completa do título do Flamengo diante do Atlético-MG na Copa do Brasil. Além disso, o programa também abordar o empate entre Sport e Chapecoense, 1 a 1 na Ilha do Retiro, e o outro empate entre Avaí e Mirassol pela Série B.

