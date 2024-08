FLAMENGO 2 X 1 RB BRAGANTINO - MELHORES MOMENTOS - BRASILEIRÃO 24ª RODADA - 25/08/2024 Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 26/08/2024 - 00h27 (Atualizado em 26/08/2024 - 01h20 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Em jogo que marcou a reestreia de Michael e com mais sorte do que juízo, o Flamengo venceu o Bragantino por 2 a 1 neste domingo (25/8) no Maracanã. O duelo valeu pela 24ª rodada do Brasileirão. Os times estavam desfalcados e o Mengo, errando demais na defesa, levou a melhor por causa da imperícia do rival e a eficácia do estreante Michael, que fez o primeiro gol. E também de Luiz Araújo. Afinal, o camisa 7 deu a assistência para o tento do companheiro e a jogada que resultou no gol contra de Raul. Douglas Mendes marcou para os paulistas. O Fla foi comandado po Matheus Bacchi, filho e auxiliar do técnico Tite, que se recupera de uma pequena arritmia.

#Flamengo #CampeonatoBrasileiro #Bragantino #jogos #vozdoesporte #brasileirão #aovivoecomimagens #imagens #brasileiro #futebol #aovivo #trending

Melhores momentos Flamengo 2 x 1 Bragantino, mm Flamengo x Bragantino ao vivo, Flamengo x Bragantino com imagens dos gols, assistir Flamengo x Bragantino, voz do esporte, onde assistir Flamengo x Bragantino, como assistir Flamengo x Bragantino, ver Flamengo x Bragantino, assistir Flamengo ao vivo, assistir Bragantino ao vivo, ver jogo do Flamengo, imagens do jogo do Flamengo x Bragantino, jogo do Flamengo x Bragantino, assistir online Flamengo x Bragantino, assistir de graça Flamengo x Bragantino, imagens boas de Flamengo x Bragantino, assistir Brasileirão ao vivo, como assistir Flamengo x Bragantino de graça e com imagens, assistir futmax

Acesse www.vozdoesporte.com.br

‌



Instagram: https://www.instagram.com/vozdoesporteoficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@vozdoesporte

‌



Kwai: https://www.kwai.com/@redevozdoesporte

X - https://twitter.com/_vozdoesporte

‌



Curta, compartilhe, comente, siga a Voz do Esporte

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.