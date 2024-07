FLAMENGO 2 X 1 CRICIÚMA - MELHORES MOMENTOS | BRASILEIRÃO 18ª RODADA - 20/07/2024 Aclr|Do canal Voz do Esporte no YouTube 20/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h03 ) ‌



Em jogo duríssimo, com definição no último minuto com gol de Gabigol, no mínimo, inusitado, o Flamengo venceu o Criciúma, de virada, por 2 a 1 neste sábado (20/7), no Mané Garrincha. O duelo em Brasília pelo Brasileirão teve o Tigre saindo na frente com Rodrigo no primeiro tempo. Na etapa final, Pedro perdeu um pênalti, mas empatou o jogo aos 30. E, aos 44 Gabi, de pênalti, fez o gol da vitória. Mas esta penalidade foi esdrúxula e, aparentemente, inédita. O Fla atacava, a torcida jogou uma segunda bola em campo e o zagueiro Barreto cortou a bola que estava com Cebolinha exatamente chutando esta segunda bola. O Mengo vai aos 34 pontos, na briga pela parte de cima da tabela. O Criciúma parou nos 18. Veja os melhores momentos e os lances.

