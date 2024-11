Flagrante na Cidade Baixa: homem furta câmera enquanto é gravado Aclr|Do canal Record RS no YouTube 29/10/2024 - 10h02 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h28 ) twitter

Comerciantes do bairro Cidade Baixa, na zona central de Porto Alegre, estão revoltados com a ação de um bandido - sempre o mesmo - que não para de atacar as lojas da região. No furto mais recente, o homem levou a câmera de segurança que gravou, com bastante nitidez, o rosto dele.

