Flagrante inusitado: passageiro é preso com drogas escondidas em peruca durante voo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 25/02/2025 - 12h50 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h22 )

Um passageiro foi detido ao tentar embarcar em um voo da Colômbia para a Holanda com 19 cápsulas de cocaína escondidas em algo que poderia ser chamado de peruca ou implante capilar, com o cabelo colado na cabeça. O entorpecente estava avaliado em aproximadamente R$ 60 mil. A identidade do suspeito não foi divulgada. Ele vai responder por tráfico, fabricação e posse de drogas.

