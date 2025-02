Flagrante: câmera corporal de policial registra resgate de mulher em carro em chamas nos EUA Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/02/2025 - 21h15 (Atualizado em 21/02/2025 - 08h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um resgate dramático foi registrado pela câmera corporal de um policial, no estado norte-americano do Arizona. As imagens mostram o carro já em chamas em uma rodovia. O policial tenta quebrar o vidro da janela para resgatar a motorista. Outras pessoas usam extintores de incêndio para tentar conter as chamas, mas o fogo se espalha rapidamente, até que um bombeiro se aproxima e consegue retirar a mulher pela janela.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.