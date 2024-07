Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Fissura labiopalatina, já ouviu falar? É quando um bebê nasce com uma abertura no lábio ou no céu da boca. No dia nacional de conscientização da doença veja como o tratamento adequado melhora a qualidade de vida e autoestima dos pacientes.

