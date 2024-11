Fisioterapia Pélvica: Benefícios Para Todas as Idades Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 13/11/2024 - 14h18 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h27 ) twitter

Muitas pessoas conhecem a fisioterapia pélvica como um procedimento essencial durante a gestação, mas ela é muito mais do que isso. Ela pode beneficiar pessoas de todas as idades, ajudando no tratamento de diversos problemas de saúde, como incontinência urinária, disfunções sexuais e até dores pélvicas crônicas.

