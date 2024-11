FISIOTERAPEUTA: Renato Pupin fala sobre dores na nuca | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/10/2024 - 09h16 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h34 ) twitter

A dor na nuca tem se tornado uma queixa comum entre muitas pessoas, especialmente em um mundo cada vez mais digital, onde longos períodos em frente a telas são rotina. Os principais causadores desse desconforto incluem má postura, trabalho prolongado com a cabeça flexionada, e movimentos repetitivos, além de fatores como estresse e obesidade. Esses problemas podem levar a condições como cervicalgia, que podem afetar a qualidade de vida e, em alguns casos, resultar em dores crônicas.

Os especialistas apontam que é fundamental prestar atenção aos sintomas e buscar orientação médica quando a dor persiste por mais de um ou dois dias. O diagnóstico geralmente envolve uma avaliação clínica, mas exames complementares podem ser solicitados para descartar condições mais graves. O tratamento varia de acordo com a causa da dor e pode incluir mudanças no estilo de vida, fisioterapia, e, em casos mais severos, intervenções cirúrgicas. A prevenção, por sua vez, passa por ajustes na ergonomia do ambiente de trabalho, a prática regular de exercícios, e a correção postural.

