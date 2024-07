Fisioterapeuta de São Fidélis leva o samba para a Coreia

Aclr |Do canal Record Interior RJ no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Mila Sepúlvida é uma fisioterapeuta de São Fidélis, no norte do Estado do Rio. Ela ganhou uma bolsa de estudos na Coreia do Sul para estudar idioma, mas ela acabou dando aula de samba por lá.

#samba #brasileiranacoreia #sambanacoreia

#tudoaver #paulatrindade #entretenimento #sabado

#moda #beleza #bemestar #cultura #viagens #culinaria

Publicidade

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.