FISIOLOGISTA: João Elias fala sobre os exercícios que ajudam no tratamento contra a depressão

A prática de atividades físicas é uma aliada poderosa no combate à depressão, beneficiando milhões de pessoas ao redor do mundo. Um estudo publicado no The BMJ, que revisou mais de 200 pesquisas envolvendo cerca de 15 mil participantes, concluiu que dançar é uma das atividades com maior impacto na redução dos sintomas da depressão. Outras atividades como caminhar, correr, ioga, treino de força e exercícios aeróbicos também foram eficazes, embora com efeitos moderados. Caminhadas e corridas mostraram benefícios para ambos os sexos, enquanto treinos de força foram mais eficazes para mulheres e a ioga para homens.

Além disso, exercícios intensos, como corrida e treinos intervalados, promovem maiores reduções na depressão, provavelmente pelo aumento das endorfinas, hormônios do bem-estar. Essa abordagem complementar à psicoterapia e ao tratamento medicamentoso pode trazer alívio tanto para pessoas com depressão quanto para aquelas com outras condições de saúde. Compartilhar a importância da atividade física para o bem-estar mental é essencial para ampliar o acesso a esses benefícios.

