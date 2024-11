Fiscalização eletrônica começa a multar no acesso ao aeroporto de Chapecó Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 11h18 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h27 ) twitter

Atenção, motoristas de Chapecó! O período educativo do equipamento de fiscalização eletrônica no acesso ao aeroporto acabou. A partir de agora, quem for flagrado acima do limite de velocidade será multado. O repórter Marcos Lewe traz todos os detalhes ao vivo sobre essa nova fase de fiscalização e o que esperar para o trânsito na região. Fique atento e dirija com segurança.

