Fiscalização do TCE-MG encontra diversas irregularidades na UPA de Patos de Minas | Jornal Paranaíba 08/11/2024 - 07h47 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h48 )

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais realizou fiscalizações ordenadas em unidades de saúde em todo o estado, incluindo uma visita na última quinta-feira (07) à UPA de Patos de Minas. Durante a inspeção, foram identificadas falhas como o painel de senhas com defeito, ausência de registro de ponto dos médicos, mau cheiro nos banheiros, e pacientes sem a pulseira de classificação do Protocolo de Manchester. Também foi constatado que o Certificado de Regularidade (CRF) estava vencido e que alguns pacientes estavam recebendo medicação no corredor.

A Prefeitura de Patos de Minas informou que aguardará o relatório final das auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas para definir as providências necessárias para atender às recomendações. Já a Secretaria de Saúde destacou que analisará detalhadamente o relatório da fiscalização. A pasta também ressaltou melhorias recentes na unidade, incluindo a ampliação da recepção e a construção de novas salas na UPA.

O trabalho faz parte de uma série de fiscalizações que ocorrem em todo o estado para garantir a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos. As inspeções visam assegurar que os procedimentos estejam em conformidade com as normas e padrões estabelecidos, promovendo transparência e eficiência no atendimento à população.

