Fios de iluminação da ponte entre Tubarão e Capivari de Baixo são furtados 31/10/2024 - 08h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h21 )

Os fios do sistema de iluminação que estava sendo instalado na ponte entre Tubarão e Capivari de Baixo foram furtados, causando um atraso na conclusão das obras. A repórter Rachel Schneider trará mais detalhes ao vivo sobre o impacto do furto na conclusão do projeto e os próximos passos para a reposição do material.

