Fiorino da Prefeitura se envolve em acidente com quatro veículos no Centro de Uberlândia

Câmeras de segurança flagraram um acidente envolvendo quatro veículos no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua dos Pereiras, em Uberlândia, na manhã desta terça-feira. O acidente aconteceu por volta das 9h30, quando o motorista de um dos carros atravessou o sinal vermelho e colidiu com outro veículo, pertencente à empresa de manutenção que presta serviços para a rede municipal de ensino. Um dos carros envolvidos é um Fiorino utilizado em reparos nas escolas da cidade.

De acordo com a nota emitida pela Empresa Municipal de Apoio e Manutenção, o acidente não comprometeu o atendimento às escolas, que segue com os demais veículos da frota. As imagens mostram o impacto, que fez o carro da empresa perder o controle e atingir dois outros veículos que estavam estacionados. Ninguém se feriu gravemente, e o incidente está sendo investigado.

Divino da Silva, funcionário público que conduzia o veículo da prefeitura, relatou que foi surpreendido pela batida e não teve tempo de reação. O proprietário de um dos carros atingidos estava no trabalho no momento e foi notificado do ocorrido posteriormente.

