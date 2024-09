Fiocruz alerta sobre aumento dos casos de Covid-19 em todo Brasil Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 06/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h06 ) ‌



A Fiocruz fez um alerta sobre o aumento de casos de Covid-19 em todo o Brasil. Segundo levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, os estados com mais casos são São Paulo e Goiás. A situação é considerada preocupante em São Paulo devido à grande circulação de pessoas. Médicos da Fiocruz destacam a importância da vacinação contra Covid-19 e recomendam isolamento para pessoas diagnosticadas com o vírus, além do uso de máscara caso apresentem sintomas.

