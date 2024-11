Final feliz: joinvilense que estava desaparecido é reencontrado no Paraná Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 18/10/2024 - 15h10 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um final feliz marcou o reencontro de um morador de Joinville que estava desaparecido. O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi encontrado no estado do Paraná após dias sem contato com a família. A busca envolveu tanto autoridades locais quanto familiares e amigos, que não mediram esforços para localizá-lo. Após ser encontrado, ele retornou para Joinville, onde foi recebido com muita emoção pelos familiares. O motivo do desaparecimento ainda não foi esclarecido pelas autoridades, mas o importante é que ele está em segurança novamente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.