Final do Santa Catarina Canta premia as melhores vozes do sertanejo 11/11/2024 - 08h09 (Atualizado em 12/11/2024 - 01h28 )

A final do Santa Catarina Canta aconteceu em Florianópolis, premiando as três melhores vozes do sertanejo no estado. O público também foi presenteado com um show inédito de Michel Teló ao lado da Camerata. Confira como foi o evento.

