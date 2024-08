Fim do 'Ciência sem Fronteiras' reduz drasticamente o número de intercâmbios em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 27/08/2024 - 09h47 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h01 ) ‌



Desde o fim do programa Ciências sem Fronteiras em 2017, Uberlândia tem enfrentado um déficit no número de alunos intercambistas. A iniciativa do governo federal, que visava ampliar o conhecimento dos jovens por meio de experiências acadêmicas no exterior, deixou um vazio significativo. No primeiro semestre deste ano, apenas cinco alunos conseguiram participar de intercâmbios, evidenciando a redução expressiva na quantidade de estudantes que vivenciam essa experiência transformadora.

O programa Ciências sem Fronteiras foi amplamente reconhecido por sua capacidade de transformar vidas e expandir o conhecimento dos estudantes. Desde sua extinção, o governo federal e as instituições de ensino têm buscado alternativas para preencher a lacuna deixada. Embora tenham sido estabelecidas parcerias com instituições internacionais, nenhuma conseguiu igualar o impacto e a abrangência do programa anterior, resultando em uma queda acentuada no número de intercambistas em Uberlândia.

