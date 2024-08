Fim de semana foi marcado por acidentes no norte e no noroeste Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 13/08/2024 - 10h20 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

No final de semana, pelo menos seis pessoas ficaram feridas em diferentes cidades das regiões norte e noroeste. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio apontam que no primeiro semestre, mais de 230 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito nas regiões norte, noroeste, serrana e baixada litorânea.

#rjrecord #alexandretadeu #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #transito #transitoseguro #infraestrutura #pesquisa #levantamento #segurançapública

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

Publicidade

https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.