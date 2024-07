Aclr |Do canal Canal An09 no YouTube

FIM DE SEMANA CAÓTICO EM GOIÂNIA NO ON BOARD COM ALE NAVARRO!!! - 18/01/23

No episódio de hoje tivemos um fim de semana caótico, desde a semana passada Ale Navarro e Cello Nunes tiveram problemas com relação ao clima e as condições de pista, no treino 1 Ale Navarro recebe um toque, um fim de semana que já iniciou complicado termina mais complicado ainda, Ale Navarro recebe mais um toque que fura seu pneu, tendo que fazer duas paradas de box, e Cello Nunes tem problemas com o carro e acaba se desentendendo com Leandro Romera o chefe da equipe.

Dá o play e confira!!!

**

