Fim de ano: Cartão de crédito pode ser um presente amargo se não for usado com cuidado

O cartão de crédito pode ser tanto um grande aliado quanto um potencial vilão para as finanças pessoais. Com a chegada das festas de fim de ano, mesmo os consumidores mais controlados acabam recorrendo ao uso do cartão para presentes e compras sazonais. No entanto, é fundamental lembrar que começar o ano com dívidas no cartão de crédito significa carregar um peso financeiro considerável.

A taxa de juros do rotativo do cartão de crédito é uma das mais altas do Brasil, chegando a quase 438% ao ano. O supervisor de controladoria Marcelo Cunha, especialista em gestão financeira, alerta para o risco de endividamento que pode quadruplicar as despesas. A economista Pollyanna Gondim também reforça a importância de precaução, comparando o controle financeiro a um guarda-chuva que protege das "tempestades" de dívidas. Segundo ela, adotar o planejamento e o controle das despesas pode evitar noites em claro e problemas futuros.

Para enfrentar os desafios financeiros, especialistas recomendam pagar sempre mais do que o valor mínimo da fatura e utilizar ferramentas de gestão, como planilhas de gastos. Assim, o cartão pode se tornar um aliado, desde que usado com moderação e estratégia.

