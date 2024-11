Fim da linha para o Figueirense e Criciúma na Série A - Clube da Bola Podcast #14 Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 22/10/2024 - 11h53 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h00 ) twitter

O Clube da Bola Podcast desta semana analisa a eliminação do Figueirense na Copa Santa Catarina. Além disso, o programa também aborda a participação do Criciúma na Série A. O Tigre está muito próximo de confirmar a permanência na elite. O programa também aborda o momento do Avaí na Série B.

