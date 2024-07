Fim da greve na UFU: docentes retornam às atividades, mas aulas ainda dependem de novo calendário

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Em 8 de julho de 2024, a greve dos docentes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) chegou ao fim após 54 dias de paralisação. A decisão foi tomada em assembleia geral da Associação dos Docentes da UFU (ADUFU), com 93,3% dos votos favoráveis ao encerramento da mobilização.

Apesar do fim da greve, os professores ainda não retornarão às aulas presenciais. Isso porque o calendário acadêmico de 2023/1, aprovado em novembro do ano passado, foi suspenso pelo Conselho Universitário no dia 13 de junho. A medida foi necessária devido aos impactos da greve no andamento das aulas.

As atividades não letivas, como reuniões de departamento, pesquisa e orientação de alunos, serão retomadas imediatamente. Já o retorno das aulas presenciais dependerá da aprovação de um novo calendário acadêmico pelo Conselho Universitário.

Para a definição do novo calendário, a UFU e os sindicatos docentes e técnico-administrativos (ADUFU e SINTET) trabalharão em conjunto com as unidades acadêmicas. O objetivo é construir um modelo que leve em consideração o tempo perdido durante a greve e as necessidades da comunidade universitária

