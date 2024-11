Fim da crise hídrica em Uberaba: chuvas intensas garantem o fim do racionamento Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 31/10/2024 - 08h12 (Atualizado em 01/11/2024 - 01h46 ) twitter

Após mais de 70 dias de restrições, a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (CODAU) anunciou o fim do plano de contingenciamento em Uberaba. A decisão foi motivada pelo aumento significativo no volume de chuvas durante o mês de outubro, que totalizou 250,20 mm, permitindo o restabelecimento dos mananciais e uma vazão média do Rio Uberaba de 1.200 litros por segundo.

Desde 21 de agosto, a cidade implementou medidas rigorosas para amenizar os impactos da seca, incluindo períodos em que os reservatórios ficaram fechados por até doze horas. Apesar do fim das restrições, a CODAU ressaltou que os motores do Rio Claro não serão desmontados por enquanto, e a estabilização completa do abastecimento dependerá de um longo período de chuvas e da recarga dos lençóis freáticos.

A colaboração da população foi essencial durante este período, e a CODAU pede que a economia de água continue, pois o nível de consumo está diretamente ligado às tarifas. A companhia reafirma a importância da conscientização para garantir um abastecimento sustentável, mesmo após o fim do plano de contingenciamento.

