Fim da consulta pública: contrato de energia da Termoelétrica Jorge Lacerda Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 04/11/2024 - 21h54 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foi encerrada a consulta pública referente ao contrato de energia reserva da Termoelétrica Jorge Lacerda, um passo importante na transição energética de Santa Catarina. A consulta, que buscou a participação da sociedade, teve como objetivo colher opiniões e sugestões sobre a operação e as condições do contrato, vital para o fornecimento de energia no estado. A Termoelétrica Jorge Lacerda desempenha um papel crucial no equilíbrio do sistema elétrico, e as contribuições recebidas podem influenciar decisões futuras relacionadas à energia e sustentabilidade. O resultado dessa consulta poderá impactar não apenas a matriz energética de Santa Catarina, mas também as políticas públicas voltadas para a transição energética, visando um futuro mais sustentável e eficiente. Fique por dentro das atualizações e dos próximos passos após esse processo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.