Filmes para os pais que querem acertar | PODVER Temporada 2 - Ep. 2

Em mais um episódio do PODVER, Leticia e Júnior chegam com três grandes indicações, especialmente para os pais do Univer Vídeo. E um spoiler: tem filme e documentário 👀🤭

Estes conteúdos vão te surpreender a cada minuto, mas para descobrir quais são, você vai precisar dar o play.

E se você ainda não tem uma assinatura, acesse https://www.univervideo.com/ encontre um plano que faça sentido para você e sua família e aproveite mais de 10 mil horas de conteúdo para acrescentar em sua vida.

