Filmes para autistas e pessoas com down: nova lei obriga cinemas de SC a ter sessões adaptadas
04/12/2024 - 15h33 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h18 )

Uma importante conquista para a inclusão foi alcançada em Santa Catarina! A Assembleia Legislativa aprovou um projeto que garante sessões de cinema adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Pelo menos uma vez por mês, cinemas do estado terão sessões com ajustes que atendem as necessidades desse público. Mikael Melo traz todos os detalhes sobre a nova lei e como ela funcionará para proporcionar mais acesso e diversão para todos.

